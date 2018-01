MinC apresentará revisão na lei de Direitos Autorais Depois de dois anos de discussões e consultas desde o lançamento do Fórum Nacional de Direito Autoral, o Ministério da Cultura (MinC) apresentará nesta segunda-feira (9) o anteprojeto que pode redefinir a atual Lei de Direito Autoral. O texto visa "renovar uma norma feita sem levar em conta as novas tecnologias", diz o advogado Marcos Wachowicz, um dos organizadores do 3º Congresso de Autor e Interesse público, que debaterá a proposta. Em seguida, o projeto seguirá para consulta pública e, depois, será apresentado ao Congresso. No final de outubro, acadêmicos e ativistas da área de cultura digital enviaram um apelo ao ministro da Cultura, Juca Ferreira, para que o projeto fosse publicado o mais rapidamente possível e que fosse votado ainda neste ano. Se não, seria o "desperdício de uma oportunidade histórica" para elaborar uma proposta "adequada à nova realidade tecnológica e às necessidades efetivas da sociedade brasileira", como dizia a mensagem. O novo texto, porém, não deve substituir a atual Lei 9610, de 1998 – mas, sim, atualizá-la. "A proposta visa restituir o equilíbrio entre os interesses privado e público", afirma Wachowicz. O projeto será debatido durante o evento, que terá a participação de acadêmicos e representantes do Superior Tribunal de Justiça. O evento acontece na segunda e terça-feira na Fecomércio (Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista) e é gratuito.