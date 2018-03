Minc ironiza manifestação do Greenpeace contra pré-sal O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, ironizou a manifestação da ONG Greenpeace, durante a apresentação do marco regulatório para exploração do pré-sal. Membros da ONG permaneceram durante todo o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com uma faixa advertindo para os problemas de poluição que o pré-sal pode provocar. No início do discurso do presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), dois integrantes subiram ao palco e conseguiram esticar uma faixa de cerca de 2,5 metros que dizia: "Pré-sal e poluição. Não dá para falar de um sem falar do outro".