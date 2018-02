Minc: lentidão da Casa Civil em criar reservas é normal O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, considerou normal a lentidão da Casa Civil em criar ou ampliar cinco novas unidades de conservação ambiental devido ao interesse do Ministério das Minas e Energia em explorar economicamente as regiões. "Quanto mais pesquisa, ecoturismo, e, em alguns casos, extrativismo, melhor defendida a reserva estará", disse ele, depois de participar de solenidade de lançamento de carros elétricos na sede da distribuidora de energia Ampla, na região Metropolitana do Rio de Janeiro.