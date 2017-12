Minério de ferro atinge máxima de 6 semanas na China O preço do minério de ferro no mercado físico chinês atingiu a máxima de seis semanas nesta terça-feira, enquanto os contratos futuros do aço na bolsa de Xangai subiram às máximas de um mês depois de um feriado no país e em meio ao otimismo de que a demanda por aço vai continuar firme depois de uma queda nos estoques no começo de março.