Minério de ferro atinge nova mínima de quase 2 anos na China

Os preços à vista de minério de ferro caíram quase um terço neste ano com um grande estoque nos portos encorajando as siderúrgicas a reduzirem seus estoques junto às fábricas, ao mesmo tempo que uma fraca atividade no setor construção civil chinês pressiona os preços de aço.

"Os preços nos estoques dos portos continuam caindo e alguns operadores tiveram que vender cargas com prejuízo para gerar caixa, colocando pressão no mercado", disse um operador de minério de ferro em Pequim.

O minério com 62 por cento de teor de ferro, referência para o mercado, caiu 2,13 por cento nesta quinta-feira, para 91,50 dólares por tonelada, menor patamar desde 7 de setembro de 2012, segundo dados do Steel Index.

(Por Ruby Lian e Fayen Wong)