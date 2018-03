Minério de ferro na China recua à mínima de 20 meses

"Não faltam cargas sendo ofertadas no mercado, o que se tem é uma ausência do lado comprador", disse um operador de Cingapura.

"Nós mesmos temos 4-5 milhões de toneladas que precisamos vender nas próximas quatro semanas por causa de mais cargas chegando na China. Estamos um pouco preocupados porque não temos conseguido encontrar compradores."

O minério de ferro caiu abaixo de 100 dólares em 19 de maio e tem permanecido abaixo deste nível. Na quinta-feira, o minério para entrega imediata na China caiu 1,14 por cento, para 95,70 dólares por tonelada, o mais fraco desde setembro de 2012.

O preço da matéria-prima da qual a China é o maior importador global caiu 8 por cento em maio e deve ampliar sua trajetória de queda para o sexto mês consecutivo. No ano, o minério já caiu quase 28 por cento.

Embora a demanda chinesa permaneça firme, com as importações em abril no segundo maior nível registrado, de 83,39 milhões de toneladas, o crescimento de oferta está superando o do consumo.

Por Manolo Serapio Jr