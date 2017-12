Minério de ferro renova mínima de mais de 5 anos com queda no mercado futuro

O minério de ferro no mercado à vista da China voltou a cair nesta quarta-feira, renovando uma mínima de mais de cinco anos, pressionado por queda no mercado futuro de minério e por uma grande oferta da commodity.

O minério de ferro já perdeu quase metade do seu valor este ano, afetado fortemente por uma desaceleração da economia da China, principal consumidor da matéria-prima. Analistas estão descartando qualquer movimento de recomposição de estoques que tipicamente sustentam preços no fim do ano.

"Nós esperamos mais uma recomposição de estoques significativa no final do ano, uma vez que as usinas da China estão contentes em comprar minério de acordo com sua conveniência, tanto dos portos quanto de produtores domésticos, devido à ampla disponibilidade", disse o Commonwealth Bank of Australia em uma nota.

O contrato futuro do minério de ferro na bolsa de Dalian chegou a cair 4,7 por cento, para 469 iuanes (77 dólares) por tonelada, na menor cotação desde o lançamento do contrato, em outubro de 2013.

Pressionado, o minério de ferro com entrega imediata caiu 2,9 por cento, atingindo 70 dólares por tonelada, menor nível desde junho de 2009, segundo dados do Steel Index.

(Por Manolo Serapio Jr)