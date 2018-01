Minério de ferro tem mínima de 2 meses na China, seguindo fraqueza do aço Os contratos futuros do minério de ferro e os preços da commodity no mercado à vista na China caíram para uma mínima de dois meses nesta terça-feira, enquanto as cotações do vergalhão de aço na bolsa de Xangai atingiram o menor nível da história, pressionadas pela queda dos valores de novas moradias na China.