Minha Casa, Minha Vida ocupará terreno da Oi no Rio

Após o tumulto que envolveu a reintegração de posse de um terreno da Oi que era ocupado por centenas de famílias no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, a Prefeitura carioca informou que o local será utilizado para a construção de cerca de 1,3 mil apartamentos populares, inseridos no programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes na manhã deste sábado, durante uma cerimônia de entrega de apartamentos do Programa Bairro Carioca, do governo municipal.

"A Prefeitura do Rio vinha trabalhando para comprar essa área há mais de dois anos. A Oi agora aceitou a nossa proposta e estamos fechando a compra do prédio. Falta acertar os últimos detalhes, mas a nossa ideia é fazer ali também o Bairro Carioca 2, com o Minha Casa, Minha Vida, seguindo a lista das pessoas que estão cadastradas no programa do governo federal na cidade do Rio de Janeiro. Deve dar algo em torno de 1,2 mil ou 1,3 mil apartamentos", disse Paes.

Em março, o terreno da Oi foi ocupado por cerca de 5 mil pessoas. A reintegração de posse da área foi realizada à pedido da Justiça em 11 de abril. O episódio ficou marcado por confrontos entre a Polícia Militar (PM) e alguns ocupantes, que deixou diversas pessoas feridas, ônibus e prédios incendiados e ruas depredadas.