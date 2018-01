Minha filha chega àquela idade Laura, minha filha, chegou àquela idade: está se alfabetizando. Já conhece todas as letras e arrisca os encontros silábicos. Agora um momento inevitável está por vir: ela vai acessar a internet por conta própria. Nos últimos anos tenho estudado os sistemas de proteção para crianças na internet. Há uma série de browsers que filtram o conteúdo para que os pequenos não sejam surpreendidos por algo que não deveriam ver. Laura já usa a internet e tem até um computador. A máquina é um iMac com já seus 8, 9 anos. Bonitinho, verde translúcido, suficiente para navegar. Como não sabe escrever, navega pelos poucos sites que os adultos no entorno permitem. Como é uma menina de seu tempo, aprende sobre cantos bacanas da rede na própria escola, de outras colegas. Ela gosta de jogos, sites de canais infantis e um no qual escolhe uma boneca e a veste com as mais diferentes combinações de roupas. Seu uso de computador não se limita à rede. Tem alguns programas que usa, como o TuxPaint, software livre para Mac, Linux e Windows que permite à criança pintar o que quiser na tela e depois imprimir. No momento em que estiver alfabetizada, as possibilidades do mundo extrapolarão para infinitas fronteiras. Com suas amigas de escola, travará contato com as primeiras redes sociais. Descobrirá os serviços de mensagens instantâneas. Laura terá e-mail e fará buscas Google afora. Quiçá um dia terá blog – tantos na família têm blogs que, imagino, será inevitável. Já compreendi que não há muita escolha. Nos primeiros anos de alfabetizada, ao menos, ela não terá muita privacidade. Haverá um adulto atento à sua comunicação eletrônica, quiçá constantemente monitorando. Ainda assim, os riscos não estão apenas nas conversas. Mesmo com browsers especiais para crianças, sempre há a possibilidade de ela se deparar com algo na internet. É uma busca que vai parar num canto inadequado, é o spam de remédio para impotência ou coisa muito pior que chega ao e-mail. Criança do tempo da internet tem de aprender desde cedo que seu endereço eletrônico não deve ser colocado em qualquer formulário da web, por exemplo. A televisão pública americana pôs no ar, há algumas semanas, um documentário da série Frontline chamado Kids Online, que pode ser visto na web. Crianças, adolescentes e especialistas são entrevistados para revelar que nós, pais, sabemos muito pouco sobre a rede. Eles, os criados no mundo digital, sabem muito mais. Conselhos como o de não colocar seu e-mail em qualquer canto servem para adultos que fazem isso toda hora. Crianças se preservam mais. São espertas na lida diária com a rede. Monitorar suas conversas é importante, mas não pelos motivos que podemos, os adultos, imaginar. A garotada sabe se livrar de gente que quer encontros pessoais. Histórias de rapto, indução ao uso de drogas ou pesadelos do tipo são terrorismo, paranóia paterna, não passam disso, exceções à regra. As maiores ameaças para as crianças, na internet, não são adultos. São as outras crianças. Em inglês, a palavra é bullying. Crianças são cruéis umas com as outras – todo pai o sabe. Protegidas pelo anonimato, as censuras para a agressividade desaparecem. Fóruns infantis podem arrancar lágrimas. Infelizmente é uma experiência da qual não conseguiremos poupar nossos filhos sempre. A relação entre crianças e tecnologia não é intuitiva para todos nós que já tínhamos passado da infância quando nos deparamos com a internet. Elas são mais espertas do que nós em coisas que desconfiamos complexas e mais ingênuas, noutras. É uma aprendizagem mútua. É tão pouco intuitivo, aliás, que chegamos a achar que o computador das crianças deve ser mais fraco que o dos adultos. Não. O melhor computador da casa, com os melhores recursos, cabe àqueles que sabem usá-los todos. Dica: quem tem mais de 25 está fora da lista. *pedro.doria@grupoestado.com.br