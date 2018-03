Mini-horta, saborosa e rentável

À primeira vista, eles até parecem artificiais, de tão perfeitos. Mas não se engane. Os minilegumes, além da bela aparência, costumam ser mais saborosos. A maioria das variedades miniaturas é produzida a partir de sementes híbridas, geneticamente melhoradas. Não só desenvolvidas para reduzir o seu tamanho, mas também para realçar características como consistência e sabor. Na Fazenda Ituaú, em Salto (SP), os minilegumes, que representam 50% da produção de hortaliças e legumes, recebem atenção especial. Além do cultivo em estufas - são mais de 3 hectares de área em 112 estufas - para garantir a produção o ano inteiro, alguns produtos, como a minimoranga, são embelezadas com polimento individual, antes de serem vendidas. ''Elas ficam mais brilhantes e bonitas'', diz o produtor Cyro Cury Abumussi. Uma a uma Em outra propriedade especializada em minilegumes, a Fazenda Ervas Finas Horticultura, de Campo Limpo Paulista (SP), a minicenoura, depois de colhida, é lavada e escovada, uma a uma. ''Tem de ter boa aparência. Mas compensa, porque é um produto valorizado'', diz uma das proprietárias, Annette Heuser. Na Ervas Finas são 6 hectares de área plantada com minilegumes, sendo 3 abrigados sob estufas. O consumidor de minilegumes é exigente. Por isso, a seleção e padronização dos produtos é rigorosa. ''O descarte, que chega a 50% da colheita, é doado para instituições beneficentes'', diz Abumussi. O emprego de mão-de-obra para o cultivo é intensivo, pois até a polinização é manual. Incluindo o preço das sementes híbridas de mínis, que chegam a custar até 30 vezes mais do que as de hortaliças convencionais, o custo de produção é bem superior. ''Mas o preço de venda compensa'', diz Abumussi. Para produzir a minimoranga, por exemplo, o desembolso é de R$ 3 por fruta, que é vendida por R$ 4 a unidade. Antes de investir na produção de miniaturas, porém, ele recomenda estudar bem o mercado. ''O produtor deve verificar se há demanda na região e definir bem o comprador.'' O cultivo de miniaturas na Ituaú começou em 1998. Antes, a fazenda tinha uma horta convencional. ''A demanda pelos mínis teve início com a alta gastronomia. Percebemos esse nicho e investimos'', diz. ''O cultivo protegido, em estufas, é essencial. Apenas a miniberinjela é cultivada em campo aberto, porque precisa de polinização de abelhas e porque o preço de mercado é baixo e não vale a pena o uso da estufa'', explica o produtor. Pimentas Além das diversas variedades de berinjela e minimoranga, a Ituaú produz minipimentão (de diversas cores), minitomate e minicenoura, além de mais de 40 tipos de pimenta. ''Colhemos de 15 a 25 toneladas de legumes/mês, entre mínis e convencionais.'' Na Ervas Finas, a forma de produção é diferente. ''Fazemos o plantio de sementes convencionais, o que muda é a colheita, precoce'', diz Annette. ''Além do tamanho menor, a textura é melhor e mais macia.'' Das lavouras da propriedade são colhidos cenoura, abobrinha, alho-poró, beterraba, berinjela, milho e rabanete, todos em miniatura.