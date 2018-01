Mini-impressoras são boas para viajar e funcionam sem PC Se você faz questão de imprimir suas fotos em qualquer lugar e a qualquer hora, o jeito é investir em uma pequena impressora dedicada unicamente a imprimir fotos, que deve ser compacta o suficiente para ser levada em uma viagem. As impressoras dedicadas podem funcionar conectadas ao computador, mas seu principal atrativo é justamente a autonomia de funcionar sozinha: é espetar na tomada, alimentar de papel e sair imprimindo. Para que essa autonomia seja possível, elas vêm equipadas com leitor de cartões de memória de múltiplos formatos e entrada USB, que aceita tanto pen-drives quanto câmeras diretamente conectadas. O grande diferencial em relação às impressoras convencionais e multifuncionais é que elas se prestam apenas para a impressão de fotos. Não aceitam papel convencional, apenas papel fotográfico já cortado para impressão. O problema é que quem compra uma impressora do tipo acaba refém do fabricante, pois normalmente apenas tinta e papel vendidos por ele mesmo são compatíveis com os aparelhos. Testamos três modelos disponíveis no mercado brasileiro: a Sony DPP-FP70, a HP A626 e a Canon CP740. As três fizeram exatamente o prometido: imprimiram direto de cartões de memória sem o auxílio de nenhum computador. Os equipamentos da Sony e da Canon têm altura, largura e profundidade semelhantes. O primeiro mede 6,0x17,5 x 13,7 cm; e o segundo, 6,3x17,8x12,7cm. A única diferença notável entre as duas é o ângulo do visor de 2,5 polegadas da Sony. Em vez de colado ao corpo da impressora, como no caso do LCD de 2 polegadas da Canon, o da Sony é levemente inclinado, facilitando a visualização. A HP A626 é consideravelmente maior – 25,2 x 11,7 x 13,2 cm – mas, ainda assim, bem pequena em comparação a uma impressora "de verdade". Uma função bem interessante dos aparelhos da Sony e da HP é a possibilidade de fazer backup de cartões de memória e até copiar arquivos em diferentes cartões. A HP copia todo o conteúdo de um cartão de memória para um pen-drive, ou vice-versa. A impressora da Sony é ainda melhor nesse sentido: além de fazer o backup de todos os arquivos, ainda permitiu que se copiasse um ou vários arquivos, selecionados no menu de navegação de fotos, para um pen-drive, outro cartão ou vice-versa. Confira o teste com três modelos diferentes