Mini-Note da HP: só para executivos?

O mercado brasileiro de mininotebooks ganhou um novo modelo na semana passada. A HP lançou, na quinta-feira, o HP 2133 Mini-Note PC, um laptop ultraportátil de 1,19 kg, com tela de 8,9 polegadas e preços que variam entre R$ 1.499 e R$ 1.999, conforme a configuração escolhida. Segundo o fabricante, o produto estará disponível para venda apenas para o mercado corporativo até o fim de julho. O anúncio parece seguir a tendência dos ultraportáteis de baixo custo, como o Eee PC (da taiwanesa Asus) e o Mobo (da brasileira Positivo), ambos recém-lançados no País. Mas essa é apenas uma impressão inicial. A empresa norte-americana não vê os dois modelos como concorrentes diretos do Mini-Note. Embora a faixa de preço seja próxima – Eee PC e Mobo custam R$ 1,1 mil e R$ 999, respectivamente –, o público-alvo do Mini-Note é o mercado corporativo e os profissionais que necessitam de ultraportabilidade. "Ele pode ser usado por estudantes do ensino médio e superior, mas o foco são os profissionais que estão sempre em trânsito, como equipes de vendas", diz Cláudio Carneiro, gerente de produtos da HP. Em tamanho e peso o HP Mini-Note lembra muito o Asus Eee PC e o Positivo Mobo, mas as semelhanças terminam por aí. O Mini-Note oferece uma experiência de uso muito diferente dos outros dois ultraportáteis, tanto em recursos (veja no texto abaixo) quanto no conforto ergonômico e acabamento. As principais diferenças são a capacidade de armazenamento, a quantidade de memória RAM, os processadores de diferentes velocidades e os sistemas operacionais oferecidos. Dependendo da versão escolhida, o HP Mini-Note vem equipado com bateria de íons de lítio com três células, um disco rígido de 120 ou 160 gigabytes (GB) e 512 MB ou até 2 GB de memória RAM. O processador usado é o Via C7-MULV, de baixo consumo de energia, que pode ser de 1 GHz, 1,2 GHz ou 1,6 GHz. As opções de sistema operacional incluem o Windows XP Pro, Windows Vista Home Basic e Windows Vista Business, da Microsoft, e o Linux SuSE 10, da Novell. Fechado, o Mini-Note é pouco maior do que uma agenda, medindo 3,30 x 25,50 x 16,5 centímetros, e cabe perfeitamente em uma bolsa ou na mesinha dos aviões. Também à primeira vista, chama a atenção o acabamento caprichado. Tem aparência robusta e é revestido de alumínio anodizado escovado. Na lateral esquerda, há uma saída de vídeo VGA, uma porta USB e conectores para microfone e fones de ouvido. Também traz trava contra furto, conector de energia, uma porta Ethernet, uma porta USB, leitor de cartões SD integrado e um slot ExpressCard. Aberto, o usuário depara-se com um teclado que, segundo a HP, tem 92% do tamanho de um teclado de notebook comum. Logo abaixo dele está o touchpad (superfície que substitui o mouse). Apesar de os botões de clique ficarem nas laterais, adaptar-se a eles é fácil. A digitação é confortável mesmo para os que têm mãos maiores. A tela de 8,9 polegadas e resolução WXGA de 1.280 x 768 é protegida contra riscos por uma máscara acrílica. É possível mudar a resolução da tela para ter mais conforto. Os alto-falantes ficam nas laterais da tela, enquanto que a webcam VGA e os dois microfones embutidos estão na parte superior. O Mini-Note ainda dispõe de conexão sem fio via Bluetooth e via Wi-Fi. A diferença de preço entre o pequeno Mini-Note e outros ultraportáteis topo-de-linha, que costumam ser bem mais caros (de R$ 3.500 a R$ 10 mil), pode ser explicada pelo uso de um processador de tecnologia mais simples e pela ausência de recursos presentes nos modelos mais sofisticados, como tela maior e unidade leitora e gravadora de CDs e DVDs. O HP Mini-Note parece uma boa opção. Resta saber por que não estará à venda diretamente para o consumidor? Ficha técnica HP 2133 MINI-NOTE PC HP PROCESSADOR | Via C7-M ULV de 1 GHz, 1,2 GHz ou 1,6 GHz MEMÓRIA RAM | 512 MB a 2 GB DISCO RÍGIDO | 120 a 160 GB TELA | 8,9 polegadas CONEXÕES | 2 portas USB, 1 saída de vídeo VGA, 1 conector para microfone, 1 conector para fones de ouvido, 1 porta Ethernet, leitor de cartões SD integrado e 1 slot ExpressCard SISTEMA | Linux SuSE, Windows XP Pro ou Windows Vista Home Basic ou Business PESO | 1,19 kg PREÇO | R$ 1.499 a R$ 1.999 SITE | www.hp.com.br O QUE OFERECE | Resistência e conforto para a vida em trânsito. Boa relação custo-benefício para um laptop desse porte. É uma boa pedida para quem precisa de uma segunda máquina