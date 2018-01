"Miniblog" Twitter vira moda nos Estados Unidos Fonte inesgotável de inovação científica e tecnológica, o Vale do Silício, na Califórnia, adotou o Twitter, um serviço de "miniblog" para os telefones celulares, como o item do momento e que, agora, ameaça se tornar o próximo fenômeno tecnocultural da geração YouTube. "O que está fazendo?". Esta é a pergunta-chave por trás do Twitter (o imitar do som dos pássaros em inglês). Recompensador para alguns, perda de tempo para outros, o Twitter é uma maneira simples e efetiva de atingir grandes audiências através do telefone celular ou de mensagens curtas, de no máximo 140 caracteres. O Twitter se define como uma "comunidade global de amigos e desconhecidos que respondem uma simples pergunta: O que está fazendo?". As respostas são das mais variadas: "Meu nariz dói", diz a usuária "Edubya"; "Estou comprando um computador novo", diz Clay Woolam, de San Francisco; "Eu gostaria de estar na rua. Estou certo de que se não estivesse teclando tanto no Twitter, poderia ter saído antes", escreve "Pixel", de Louisville (Kentucky). Por trás desta suposta banalidade se esconde uma ferramenta que pode ser bastante poderosa. O pré-candidato democrata à Presidência dos EUA John Edwards, por exemplo, está fazendo uso do serviço e, não por menos, já é conhecido como "candidato eletrônico" por tentar usar a rede para ampliar seu eleitorado. Os partidários de Edwards podem saber, graças ao Twitter, o que o ex-senador tem feito. Recentemente, por exemplo, Edwards dava informações sobre sua incursão por vários estados em um esforço final de coleta de fundos para sua campanha. O serviço foi lançado há alguns meses, mas só ganhou notoriedade em meados de março, durante o festival multimídia South by Southwest, no Texas, quando foi eleito a melhor ferramenta "blog". Na ocasião, influentes "blogueiros" que assistiam ao encontro inundaram o serviço para agendarem encontros nas festas. Entre eles está Dan Fost, jornalista e "blogueiro" do San Francisco Chronicle, que diz que o serviço cresceu cerca de 20% em uma semana. O certo é que em seus sete meses de vida o sistema já supera os 100.000 usuários e lidera o Technorati, ferramenta para buscar blogs que freqüentemente é definida como a mais "in" de todas. O Financial Times não exagera quando afirma que o Twitter chegou ao "tipo de hipérbole numa região que se dedica a encontrar a próxima estrela da internet". Executivos de tecnologia também ressaltaram o êxito do serviço. Jonathan Schwartz, presidente-executivo da Sun Mycrosystems, disse há poucos dias que o Twitter é o último acerto da geração YouTube. Schwartz se referiu ao Twitter como um aplicativo "viral", ou seja, com potencial de atingir audiências maciças através da rede e do boca a boca. Além disso, chegou a compará-lo com o YouTube. Inovação O executivo lembrou que o serviço de compartilhamento de vídeos online era simplesmente "divertido" até que alguém pagou US$ 1,65 bilhão por ele, em referência ao Google e sua decisão de adquiri-lo no ano passado. O Twitter é obra da Obvious, uma pequena companhia de San Francisco fundada por Evan Williams, de 34 anos, que tem em seu histórico a criação do "Blogger", software que permite a construção de diários pessoais comprado pelo Google em 2003. Já o nome veio da idéia de Biz Stone, de 33 anos, que, segundo o próprio, "evoca pássaros, pequenas explosões de informação, algo trivial". "Todo mundo está piando, e até seus telefones trinam". No entanto, o Twitter pode ser vítima de sua própria fama, já que, por ter se tornado tão popular em tão pouco tempo, algumas vezes o serviço fica muito lento ou não funciona. A fama é tão grande que já existem terminologias ligadas ao serviço, como "Twitterer", o usuário do Twitter, ou "Twitterrhea", ou seja, abundância de "Twitters". Como informa a revista Time em seu artigo intitulado "Por que todo o mundo está falando sobre o Twitter": "(O serviço) É totalmente tolo e superficial, mas está a caminho de se tornar a próxima vedete da internet".