Minimilho na chapa INGREDIENTES: 1 bandeja de minimilho, óleo de milho para untar a chapa, azeite, sal e salsinha a gosto. PREPARO: coloque o minimilho no microondas com 1 colher de sopa de água por 2 minutos. Aqueça a chapa e unte-a com o óleo. Coloque o minimilho e deixe dourar. Passe sal, azeite e pimenta-do-reino. Arrume numa travessa e salpique com salsinha.