Minimodem 3G é boa opção se também for útil no dia-a-dia O minimodem 3G foi a salvação para a psiquiatra Juliana Sardinha, de 38 anos, não ficar sem internet no dia da pane do Speedy. Logo pela manhã do dia 3, quando o problema já se alastrava, ela tentou entrar na internet em casa e não conseguiu. Foi ao hospital onde trabalha e também não havia nem resquício de internet. Mais tarde, em seu consultório em Serra Negra (SP), ainda nada de a conexão voltar. "Liguei o modem no notebook para conseguir navegar. Não tive grandes prejuízos sem a banda larga, mas queria escrever no meu blog", diz. O minimodem 3G é um pequeno aparelho que, ligado ao computador pela entrada USB, se conecta à internet pela rede de celular com velocidades de pelo menos 200 Kbps. O equipamento é vendido pela Claro e pela Tim. O serviço de internet móvel requer uma assinatura mensal, com preços que vão de R$ 49,90 a R$ 159,90 conforme a operadora e o limite de velocidade. Também é preciso pagar pelo modem, que custa R$ 199 ou R$ 299. A conexão é uma boa solução para quem não pode ficar sem internet. Só que não faz muito sentido pagar todo mês a conexão 3G se a idéia é utilizá-la apenas nos momentos em que a banda larga de casa não estiver funcionando. Ou seja, manter duas ou mais conexões (de casa, do trabalho e o 3G) só vale mesmo se você quer se conectar à internet enquanto estiver na rua ou em outra cidade. Você utiliza a sua conexão enquanto sua família usa a internet em casa. E se a rede falhar, com o 3G, vocês poderão se conectar. A conexão 3G não funciona apenas com o minimodem. Quem tem celulares compatíveis com a tecnologia pode ligar o aparelho ao computador e navegar com internet rápida (mais informações no texto ao lado). Assim você evita o gasto com o modem e economiza uns bons reais. Só não se esqueça de assinar o plano de dados 3G com a sua operadora. F.S. e M.V.B.