Ministério concede registro a 16 médicos uruguaios O Ministério da Saúde concedeu nesta terça-feira, 31, o registro profissional para 16 médicos uruguaios que trabalham no Hospital de Caridade de Quaraí, no Rio Grande do Sul. A autorização, de caráter provisório, atende a uma determinação da 1ª Vara Federal de Santana do Livramento (RS). O registro é válido enquanto vigorar a decisão.