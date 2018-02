Ministério confirma 11º caso de gripe suína no País O Ministério da Saúde informou hoje que foi confirmado o 11º caso de infecção pelo vírus da influenza A (H1N1), a gripe suína, no Brasil. Segundo nota divulgada no fim da tarde, o 11º paciente é de Santa Catarina, que já tinha um caso. "O paciente viajou aos Estados Unidos no dia 10 de maio de 2009 e retornou ao Brasil no dia 21 de maio. No dia 24 de maio apresentou sintomas compatíveis com a doença e procurou o serviço de saúde no dia seguinte. Está internado, em tratamento e passa bem. Todos os contatos próximos estão em monitoramento", afirma a nota.