Ministério confirma 4 casos de gripe suína no Brasil O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou hoje os primeiros casos de Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Brasil. Ao todo, segundo ele, são quatro casos. O ministro ainda detalha as ações do governo para enfrentar a doença e dá explicações sobre as confirmações. Segundo Temporão, todos os infectados contraíram a enfermidade no exterior.