Ministério da Cultura abre concurso para games Estão abertas as inscrições para o JogosBR 2005/2006, concurso de Desenvolvimento de Demos Jogáveis e de Jogos Completos promovido pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria do Audiovisual. A idéia do concurso, cujas inscrições vão até o próximo dia 3 de abril é atrair a atenção de estudantes, programadores independentes e empresas que desenvolvem jogos eletrônicos. O concurso terá três premiações separadas: Idéias Originais, Demos Jogáveis e Jogos Completos. Paralelos e complementares, eles vão atender a todos os segmentos interessados no desenvolvimento da indústria de games nacionais. O JogosBR também conta com o apoio da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos (Abragames) e a Associação Cultural, Educação e Cinema (Educine), que tem como objetivo estimular o desenvolvimento de jogos eletrônicos no mercado nacional e, conseqüentemente, a implantação e o crescimento de desenvolvedoras e distribuidoras brasileiras. ?O JogosBR vem chamar a atenção do governo e de investidores privados para a importância cultural e econômica da indústria dos games?, diz Orlando Senna, secretário do Audiovisual do MinC. O prazo de inscrição para o Concurso de Idéias Originais encerrou no dia 11 de março.