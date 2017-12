Ministério da Saúde lança guia de alimentação saudável

Dados da mais recente pesquisa encomendada pelo Ministério mostram que 50,8% dos brasileiros estão acima do peso. O índice, de 2013, é 19% superior ao que havia sido identificado em 2006, quando 42,6% dos entrevistados indicavam estar com peso acima do considerado ideal. A obesidade no período também aumentou de 11,8% para 17,5%.

"A segunda edição (do guia alimentar) é menos técnica, voltada para trabalhadores de saúde, para condução de atividades nas escolas", avalia o ministro da Saúde, Arthur Chioro. A nova edição traz 60 mil exemplares impressos e uma versão eletrônica, disponível no site do Ministério da Saúde.

Entre as recomendações da publicação estão evitar alimentação em redes fast food, produtos industrializados como pratos prontos congelados ou sopas liofilizadas. O manual também aconselha moderação no uso de óleos, gorduras, sal e açúcar para temperar alimentos e no consumo de alimentos processados, como embutidos e conservas.

"Procuramos também reforçar a mensagem para valorizar a refeição, transformá-la num momento de saúde, de socialização", disse o ministro. Para isso, afirmou, o ideal é evitar práticas como fazer refeições assistindo à TV, falando ao celular ou em frente ao computador. "É preciso dar à refeição o tempo e o espaço que ela merece", disse o ministro.