Ministério decidirá sobre viabilidade de nova TV Pública O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta-feira, 28, em audiência pública da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, que cabe a seu Ministério, na discussão da criação da Rede Nacional de TV Pública, dizer se há viabilidade técnica para a implantação dessa estrutura. "Não é com o Ministério das Comunicações que vamos falar de conteúdo. Minha função é exclusivamente dizer: nós temos condições de fazer e, tecnicamente é assim que se faz", afirmou. Os deputados queriam saber se a TV sugerida pelo ministro seria exclusivamente para dar publicidade às ações do governo federal ou se seria uma TV pública, aberta à sociedade. Costa disse que esse assunto será tratado por outras áreas do governo, como a secretaria-geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Luiz Dulci. Ele disse que foi questionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva se havia condições técnicas de se fazer essa rede. "E eu disse ao presidente que sim", afirmou. Segundo ele, com a implantação da TV digital haverá espaço para novos canais e que hoje, já estão disponíveis os canais 60 a 69. Segundo Costa, o presidente ainda não tomou nenhuma decisão sobre qual será o tipo de programação dessa TV e que essa discussão será feita por vários ministérios e levará em conta as sugestões do Congresso. O ministro disse que a obrigação de uma TV pública é prestar serviço público e tratar de temas que são de interesse da sociedade e que não são tratados em detalhe pelas redes comerciais.