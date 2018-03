Ministério diz que casos em SP não são gripe suína O Ministério da Saúde informou hoje, por meio de nota, que o quadro das duas pessoas procedentes do México, que estão internadas no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, não se encaixa na "definição de caso suspeito de influenza suína". Segundo o ministério, os pacientes não apresentam sinais e sintomas compatíveis com a doença, como febre acima de 39 graus centígrados acompanhada de tosse e dores de cabeça, musculares e nas articulações. "Até o momento, não há evidências da circulação do vírus da influenza suína em humanos no Brasil", diz a nota.