Ministério diz que investiu R$ 37,7 bi na saúde O Ministério da Saúde contestou dados divulgados pela Comissão de Direitos Humanos em uma fiscalização feita em urgências e emergências de oito hospitais do País, feita em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM). Em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo, o ministério informou que, de 2004 a 2013, investiu em obras e equipamentos 99% do orçamento autorizado para a área, chegando a R$ 37,7 bilhões. O crescimento no investimento teria sido de 428%.