O trecho a ser concedido fica na BR-101/RJ, entre o acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói) e o entroncamento com a RJ-071 (Linha Vermelha).

O governo vai relicitar a concessão da ponte, hoje detida pela CCR, porque o contrato com a companhia vence em maio do ano que vem. A expectativa da ANTT é publicar o edital até o final do ano.

(Por Priscila Jordão; Edição de Marcela Ayres)