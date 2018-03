Ministério e TIM assinam parceria para monitorar chuvas

A instalação dos equipamentos foi aprovada para Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Rio. Na primeira etapa do processo, os equipamentos serão instalados em 200 antenas da TIM. Na parceria, além de ceder as antenas, a TIM ficará responsável por tornar disponíveis os chips que transmitirão os dados automaticamente para centrais de monitoramento. A instalação e a manutenção dos equipamentos será tarefa do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

O ministério anunciou que, nas regiões consideradas de risco que não contarem com a presença de antenas, a instalação dos equipamentos de medição de chuva será feita em escolas, postos de saúde e agências do Banco do Brasil (BB). Hoje, o Cemaden monitora 340 cidades no País. A meta do governo é ampliar esse número para 821, com a instalação de 2.800 pluviômetros automáticos até o fim de 2014. O investimento previsto apenas na compra dos equipamentos será de R$ 50 milhões - verba que sairá do orçamento da pasta.

No mesmo encontro, também foi assinada uma parceria que visa ajudar no monitoramento de chuvas sem a necessidade da instalação de novos equipamentos de medição. Um sistema mede a interferência da chuva no sinal da operadora, o que pode ser transformado em informações sobre o volume de chuva na região.