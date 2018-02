Ministério pede R$ 141 mi para enfrentar gripe suína Diante do aumento do número de casos suspeitos de gripe suína - influenza A (H1N1) - no Brasil e do crescimento de países onde há circulação do vírus, o Ministério da Saúde pediu ao governo um reforço no orçamento de R$ 141 milhões para ações de prevenção e controle da doença. A suplementação foi requisitada na quinta-feira - um dia depois de o ministro José Gomes Temporão afirmar que os recursos para tais ações eram suficientes - e está sob análise do Ministério do Planejamento. Caso seja aprovada, o dinheiro deverá ser usado para ações de publicidade e construção salas de controle nos portos - integradas com serviços de vigilância, mas pode ser destinado para outras finalidades, como aquisição de insumos e equipamentos.