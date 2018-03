Ministério Público detecta nova fraude no leite no RS O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) detectou mais um esquema de adulteração de leite no Estado, o quarto desde maio do ano passado. A nova investigação começou em fevereiro, quando a fiscalização do Ministério da Agricultura noticiou que 12 amostras de leite cru coletadas em um posto de resfriamento do município de Condor continham formol e foram embaladas e comercializadas no Paraná e São Paulo.