Ministério Público intima Google a falar sobre ´submundo´ do Orkut O diretor do Google no Brasil, Alexandre Hohagen, foi convocado pelo Ministério Público Federal de São Paulo a prestar esclarecimentos, nesta sexta-feira, sobre como o site de comunidades Orkut pode ser usado para cometer ações criminosas e o que a empresa está fazendo para que evitar que isso aconteça. O ´submundo´ do Orkut já foi tema de várias reportagens, que mostram como os usuários empregam o serviço para divulgar mensagens de intolerância racial, vender drogas e distribuir pornografia infantil, entre outros delitos. A ação se baseou em denúncia feita pela ONG Safernet.org, formada por advogados, programadores e colaboradores de várias áreas profissionais que vasculham sites em busca de indícios de crimes online. A Safernet entregou ao MP um documento com 150 páginas contendo informações sobre crimes praticados no Orkut. Entre eles estão pornografia infantil, crimes raciais e venda de drogas. Os dados foram levantados entre o final do ano passado e início deste ano. Segundo a entidade, a administração do Google orientou a Safernet a procurar a sede da companhia nos Estados Unidos, o que não foi aceito, porque os crimes são praticados no Brasil e a empresa tem registro no país. A audiência é fechada e está marcada para as 14h30 desta sexta-feira.