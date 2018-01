Ministério Público pede fechamento do Google Brasil O Ministério Público Federal entrou nesta terça, dia 22, com uma Ação Civil Pública em que exige que o Google Brasil forneça dados sobre usuários de comunidades que praticam crimes no site de relacionamentos Orkut. O MP quer que o escritório brasileiro quebre o sigilo de comunidades e perfis criminosos no Orkut, sob pena de multa avaliada em R$ 200 mil. A empresa se defende, afirmando que não dispõe destes dados, que estão registrados no Google Inc., matriz do grupo sediada nos Estados Unidos. "Isso não é desculpa, a questão é o acesso aos dados, e não onde eles estão armazenados", afirmou o coordenador do grupo de combate a crimes cibernéticos do MPF-SP, Sérgio Suiama. "A Microsoft e a Yahoo também têm os dados armazenados fora do Brasil e prestam informações à justiça brasileira quando solicitadas." Na mesma ação registrada nesta terça, o MP quer que a filial brasileira do Google seja desconstituída, o que resultaria no fechamento dos escritórios da companhia no País. Multa O Ministério Público também quer condenar o Google Brasil a pagar uma indenização avaliada em R$ 130 milhões por danos morais coletivos. Segundo o MP, a empresa nunca responde às determinações da justiça, causando prejuízos às investigações e à sociedade. A Google se defende, afirmando que está colaborando com a justiça brasileira.