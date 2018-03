Ministério quer prorrogar de vacinação contra paralisia Cerca de um milhão de crianças ainda precisam ser vacinadas contra a paralisia infantil em todo o País. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, apenas dois estados cumpriram a meta de imunizar 95% da população entre 6 meses e 5 anos de idade: Acre (97,3%) e Roraima (96,7%). Mesmo com o fim da campanha nacional de vacinação, na última sexta-feira, 21, a pasta orienta os Estados e municípios que ainda não atingiram a meta a continuarem com a mobilização até o dia 5 de julho.