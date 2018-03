Ministério reforça ajuda contra enchentes no Maranhão A secretária Nacional de Defesa Civil, Ivone Maria Valente, deve seguir ainda hoje para São Luís, no Maranhão, com o objetivo de avaliar as áreas atingidas pelas enchentes no Estado e oferecer a ajuda que for necessária para socorrer a população mais afetada. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, três especialistas em barragens acompanharão a secretária para verificar a real situação da barragem do Rio Flores, que começou a transbordar. A enchente já deixou 4.543 desalojados e 4.775 desabrigados no Estado.