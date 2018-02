Ministério suspende embargo a obras na Raposo Tavares O Ministério do Trabalho liberou nesta sexta-feira, 13, as obras de duplicação da rodovia Raposo Tavares (SP-270), na região de Presidente Prudente, que tinham sido embargadas na tarde de quarta-feira, 11, após a morte de dois operários no canteiro de obras. Laudo divulgado pelo Hospital Regional de Presidente Prudente apontou a meningite bacteriana como causa do primeiro óbito. O laudo dos exames realizados no segundo operário morto ainda não ficou pronto.