Ministra mostra preocupação com situação hídrica em SP A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, participou na tarde desta terça-feira, 22, de uma reunião com sete especialistas em recursos hídricos na Agência Nacional de Águas (ANA), para avaliar o abastecimento de água no Estado de São Paulo. Ao deixar o encontro, afirmou: "saí mais preocupada do que entrei".