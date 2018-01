Ministro admite que interatividade não será imediata

Os recursos de interatividade no modelo brasileiro de TV Digital estarão disponíveis em etapas e não poderão ser utilizados de imediato. A informação foi dada nesta quinta-feira, 29, pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, em entrevista coletiva concedida pela internet a jornalistas de todo o País. O ministro, lembrando exemplos estrangeiros, alegou não serem justas as críticas referentes ao tema. "Na Europa não existe plena interatividade, nos Estados Unidos não tem nada e são países em estágio mais avançado. A interatividade é um passo e não pode ser cobrada do Brasil agora." Para Hélio Costa, as etapas da interatividade partiriam da linha telefônica para, posteriormente, avançar por meio da internet sem fio e do próprio terminal de acesso. Ele comparou o processo à implantação da TV em cores no Brasil, na década de 70, que também se deu por etapas, da capital para o interior e com sofisticação crescente dos aparelhos. "Estamos dando um passo importantíssimo, nos aparelhando para disputarmos uma posição de liderança na América do Sul, igualando-nos à Europa e próximos aos Estados Unidos. Planejamos um sistema dentro do poder público, conforme o decreto do presidente Lula", ressaltou Costa. Além da interatividade, um dos principais benefícios do novo sistema para os telespectadores é a definição de imagem. Sobre isso, o ministro lembrou que estão à venda no mercado televisores de plasma e de LCD que não evitam as distorções. Costa defendeu uma atuação do Procon para coibir falsas promessas das lojas que vendem aparelhos modernos e prometem uma qualidade de imagem que não existe. O ministro sugeriu um procedimento aos consumidores, para que não sejam lesados. "Num televisor com 480 linhas, jogadores de futebol ficam irreconhecíveis em uma transmissão. Na primeira pergunta ao vendedor, deve-se pedir preços dos aparelhos de plasma ou LCD com no mínimo 720 linhas e registro disso na nota fiscal."