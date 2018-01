Ministro anuncia novo plano de tarifas para telefonia O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou ontem que a telefonia fixa terá, a partir do próximo ano, dois planos básicos de cobrança por minuto, em substituição ao sistema atual de pulsos. Um plano vai atender a quem faz chamadas curtas, de menos de três minutos, o que já havia sido proposto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e o outro será destinado a quem faz chamadas mais longas, acima de três minutos. A proposta, segundo ele, está sendo trabalhada em conjunto pelo ministério e pela Anatel, que deverá submetê-la a seu Conselho Diretor em meados de abril, para que seja colocada em consulta pública por volta do dia 20 do próximo mês. A mudança valerá para as ligações locais, uma vez que os interurbanos e as ligações internacionais já são tarifadas em minutos. O primeiro plano dará direito a uma franquia de 200 minutos por mês em chamadas locais. Quando o usuário completar a ligação, será cobrado valor equivalente a 30 segundos. Em seguida, a tarifação se dará a cada seis segundos. No segundo plano, a franquia será de 400 minutos mensais. Ao completar a ligação, o usuário pagará o equivalente a 4 minutos de ligação, e a tarifação adicional também será de seis em seis segundos. Apesar do segundo plano oferecer uma quantidade maior de minutos em sua franquia, ele não é aconselhável para quem faz chamadas curtas porque mesmo que uma ligação dure apenas 30 segundos, por exemplo, vai ser cobrado o equivalente a quatro minutos. "Se o tempo médio de sua ligação for pequeno, você vai escolher o primeiro plano. Se o tempo médio de suas ligações for de dez minutos, quinze minutos, você vai escolher o plano dois e a sua conta vai ficar parecidíssima com que você paga hoje", explicou o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins. A idéia, segundo o ministro, foi resolver um problema criado pela mudança da contagem de pulsos para minutos, que deveria ter entrado em vigor no dia 1º de março, mas foi suspensa pelo governo. A proposta anterior beneficiava somente a quem falava pouco e prejudicava a quem tinha o hábito de fazer ligações longas (como as usadas em conexões discadas à internet). Segundo Costa, a idéia é de que, com essa nova opção a ser dada ao usuário, a cobrança por minuto comece a ser implantada no segundo semestre e esteja vigorando em todo o País até 1º de janeiro do próximo ano.