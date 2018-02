Ministro anuncia novos tratamentos cobertos pelo SUS

Também será incluído no rol o medicamento clopidogrel, que previne a formação de coágulos e diminui o risco de novos enfartes, e o exame troponina, que permite diagnosticar o problema com mais rapidez.

O SUS também passará a cobrir tratamentos para a síndrome coronariana aguda e a angioplastia primária. O investimento total será de R$ 34,9 milhão ao ano.

Padilha anunciou ainda um financiamento para a abertura de 40 novas unidades coronarianas, cada uma com dez leitos dedicados a pacientes cardíacos, em 10 regiões metropolitanas do País.

As medidas fazem parte de uma portaria assinada pelo ministro ontem durante cerimônia de inauguração da nova ala de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Instituto do Coração (Incor). / K.T.