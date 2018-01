Ministro confirma acordo sobre TV digital O ministro das Comunicações, Hélio Costa, confirmou há pouco a informação de que Brasil e Japão fecharam um acordo para a implantação da TV Digital no País. Ele explicou que o governo brasileiro, por intermédio do Itamaraty, comunicou hoje à Embaixada do Japão no Brasil que concordava com os termos do acordo elaborado por técnicos dos governos dos dois países e representantes da indústria japonesa. "É um excelente acordo", disse Costa, que desde o início se empenhou para que a escolha do governo brasileiro fosse pelo padrão japonês. O Brasil chegou a negociar também com os detentores dos padrões americano e europeu. Costa confirmou também a vinda, no próximo dia 29, do ministro japonês do Interior e da Comunicação, Heizo Takenaka, para assinar o termo de compromisso com o governo brasileiro. Negociação O representante do padrão japonês de TV digital no Brasil, Yasutoshi Miyoshi, informou há pouco à reportagem do Estado que Brasil e Japão chegaram a um acordo sobre a implantação de TV digital no Brasil As partes já fecharam consenso sobre o termo de compromisso a ser firmado entre ambos para implantação do sistema japonês de TV digital no Brasil. Segundo Miyoshi, o responsável pela área de cooperação científica, técnica e tecnológica do Itamaraty, embaixador Antonino Marques Porto e Santos, telefonou ontem para o embaixador do Japão no Brasil, Takahiko Horimura, informando que os termos sugeridos pelo grupo japonês que participou das negociações com o Brasil em torno do assunto foram aceitos pela alta cúpula do governo brasileiro. Com isso, foi reforçado o convite para que o ministro do Interior e Comunicação do Japão, Heizo Takenaka, venha ao Brasil para assinar o termo de compromisso na quinta-feira da próxima semana, dia 29. O governo brasileiro aguarda resposta sobre a vinda do ministro japonês para oficializar a data. No mesmo dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá assinar decreto regulamentando as regras de transição do sistema analógico, atualmente em uso no País, para o de TV digital. O termo de compromisso foi elaborado por técnicos brasileiros e representantes do governo e da indústria do Japão, que se reuniram de segunda-feira até ontem, no Itamaraty. (Atualizada às 18h00, com a confirmação do acordo pelo ministro Hélio Costa)