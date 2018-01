Ministro da Agricultura lança portal de agronegócio O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luis Carlos Guedes Pinto, lança nesta quinta, dia 31, o portal de análise sobre o comércio internacional do agronegócio AgroStat Brasil. Segundo o ministro, a base de dados on line ?vai possibilitar consultas por países, blocos e regiões geográficas, unidades da federação, portos, valores em dólares e volumes negociados?. O Ministério da Agricultura informou que a nova tecnologia é baseada em informações do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O acesso, gratuito, pode ser feito com o preenchimento de uma ficha de cadastro para solicitação de senha diretamente no portal.