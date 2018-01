Ministro da Energia da Ucrânia diz que acidente em usina nuclear não representa ameaça O ministro da Energia da Ucrânia, Volodymyr Demchyshyn, disse nesta quarta-feira que um acidente na usina nuclear de Zaporizhzhya, no sudeste do país, não representa perigo e que a usina voltaria a funcionar normalmente no dia 5 de dezembro.