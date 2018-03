Ministro da Saúde diz que Lei Seca não terá recuo

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse nesta sexta-feira, 11, no Recife, que "o governo não arredará pé nem um milímetro" em relação à Lei Seca. "Quem não pretende cumprir a lei vai mudar de opinião rapidamente quando for preso", afirmou ao avaliar que nestes casos a prisão terá efeito pedagógico. Veja também: Os efeitos do álcool e os limites da lei seca Lei seca tem aprovação de 72% em São Paulo Entenda os principais pontos da Lei Seca Para ele, eventuais liminares judiciais - a exemplo de se conseguir direito de não fazer o teste do bafômetro - não representam uma ameaça à lei. "Não há possibilidade de recuo", afirmou ao lembrar que o Brasil não poderia continuar a conviver com 17 mil mortes por acidentes devido à ingestão de álcool como ocorreu no ano passado. O ministro observou que uma avaliação consistente da lei e seus efeitos só será possível daqui a um ano, mas adiantou que o Ministério "está radiante" com os primeiros resultados. Segundo ele, 80% da população de São Paulo e do Rio apóiam a lei como ela está, sem modificações.