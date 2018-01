Ministro diz que não faltará verba para fábrica de chips O ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, disse hoje que não há preocupação com a disponibilidade de recursos para concluir o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), que produzirá semicondutores na capital gaúcha. Além da verba assegurada na Medida Provisória 290 (R$ 39 milhões) e daquela prevista no orçamento da União em 2006 (R$ 49 milhões), Rezende disse que a conclusão da obra contará com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que foi regulamentado em lei aprovada ontem (18) pelo Senado. "O FNDCT terá R$ 1,2 bilhão livre este ano", informou Rezende, que visitou esta manhã o canteiro de obras do Ceitec. O FNDCT é formado por diversos fundos setoriais, entre os quais o maior é o de petróleo e gás, lembrou o ministro. O diretor-presidente do Ceitec, Sérgio Dias, explicou que o centro já havia recebido R$ 30 milhões no ano passado e, contando com os recursos agora previstos (R$ 90 milhões), precisará ainda de R$ 30 milhões para terminar a obra, até o final do ano. O Ceitec deverá produzir o primeiro protótipo de chip no fim de 2007, considerando o tempo necessário de instalação e teste dos equipamentos após a conclusão da obra. TV digital O ministro avaliou que o Ceitec não irá concorrer com a fábrica de chips que está sendo negociada pelo governo dentro da discussão sobre o padrão de televisão digital e não corre risco de disputar recursos com ela. "O Ceitec tem um papel diferente", afirmou, observando que a fábrica estrangeira será nos moldes tradicionais, com o objetivo de produzir em série. O Ceitec fará as três etapas de produção de um chip, disse Dias: o design, o protótipo e o produto, em pequenos lotes. "Nós faremos tudo, é uma pequena fábrica", descreveu. O centro de design do Ceitec já está em atividade, em uma área da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Ceitec terá capacidade de produção de 4 mil lâminas de silício por mês. Cada lâmina, dependendo da aplicação, pode ser transformada em milhares de chips, explicou Dias. O centro poderá fabricar chips com a complexidade do Pentium 1, descreveu Dias. Os produtos tem aplicações em automação industrial, microcontroladores, indústria automotiva e telecomunicações, entre outros.