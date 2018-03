Ministro diz que protestos contra a Copa devem perder "significado de multidão" A expectativa do governo federal é que as manifestações explícitas contra a Copa do Mundo no Brasil deixem de reunir multidões, isso porque, na avaliação do Executivo, está sendo feita uma campanha de esclarecimento dos gastos com o evento, obras estão sendo entregues e as pessoas vão perceber as vantagens do torneio para o país, disse nesta sexta-feira o ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho.