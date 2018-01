Ministro do Kuwait diz que decisão da Opep visa manter participação de mercado

O ministro do petróleo do Kuwait disse neste domingo que a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no mês passado, de manter a produção inalterada, tinha a intenção de manter a participação de mercado, mesmo que isso significasse que ela iria afetar negativamente os preços, publicou a agência de notícias estatal KUNA.

"A Opep, que inclui o Kuwait, tomou a decisão de não cortar a produção a fim de manter a participação de mercado, ainda que a ausência de corte de produção afete negativamente os preços", publicou a KUNA, que citou como fonte Ali al-Omair.

O petróleo Brent estabeleceu-se em menos de 62 dólares por barril na sexta-feira, após a Agência Internacional de Energia (AIE) reduzir sua previsão para o crescimento da demanda em 2015.