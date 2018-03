Ministro do TCU pede vista em processo sobre arrendamento de áreas em portos

O pedido de vista de Carreiro ocorreu depois de o presidente do TCU, Augusto Nardes, ter proclamado a aprovação parcial do processo.

O recurso analisado nesta quarta-feira pelo TCU referia-se a quatro das 19 exigências apresentadas em dezembro do ano passado pelo tribunal para liberar os editais. As outras 15 exigências já foram atendidas pelo governo, conforme o próprio TCU julgou no mês passado.

Antes do pedido de vista de Carreiro, o voto do relator Aroldo Cedraz, havia acatado parcialmente os recursos do governo. Segundo uma fonte do tribunal, as ressalvas são apenas técnicas e não mudam o mérito dos recursos.

O voto de Cedraz atendia a principal reivindicação do governo, que era o fim da exigência, pelo TCU, de tarifas-teto para os serviços prestados nos arrendamentos.

(Por Leonardo Goy)