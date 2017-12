Ministro garante conclusão de aeroportos para a Copa, menos em Fortaleza

O ministro disse que o aeroporto da capital cearense precisará de um terminal provisório para o Mundial.

"O que nos dá tranquilidade é que na Copa vamos estar em condições de atender a demanda que vai vir para o Brasil", disse o ministro a jornalistas.

As obras nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, serão entregues em maio e o novo terminal do aeroporto internacional de Brasília será inaugurado na quarta-feira, disse o ministro.

Moreira Franco afirmou que a tendência no país é que os terminais estejam em constante reforma devido ao aumento da demanda. "Aeroporto é algo que tem de estar permanentemente ampliando suas instalações, ainda mais no Brasil em que estamos ampliando o número de passageiros em 10 por cento por ano", declarou.

As declarações foram dadas durante o lançamento das medidas que integram o Plano de Operação do Setor da Aviação Civil, que define as diretrizes operacionais dos aeroportos durante o Mundial e que entra em funcionamento no dia 6 de junho, seis dias antes do início da competição.

Por motivo de segurança, haverá restrição de espaço aéreo nos horários dos jogos. Nos dias da abertura, em São Paulo, e da final, no Rio de Janeiro, por exemplo, o esquema de restrição de voos começa três horas antes da partida e se estende até quatro horas após o término do jogo.

(Por Nestor Rabello)