Ministro italiano prevê economia do país subindo acima de 0,8% em 2014, diz jornal

Na entrevista no Corriere della Sera, Padoan foi perguntado se o crescimento poderia vir em mais do que a previsão de 0,8 por cento no início do mês no chamado Documento Econômico-Financeira do governo, contendo novas metas para próximos anos.

"Eu realmente acho que sim, mesmo que não se possa estimar por quanto", disse ele, segundo o jornal.

A economia da Itália, terceira maior da zona do euro, encolheu em 2012 e 2013 e voltou a crescer na base trimestral, pela primeira vez em mais de dois anos nos últimos três meses do ano passado.

Um consenso de 20 economistas consultados pela Reuters no início deste mês previu que o Produto interno bruto (PIB) vai subir apenas 0,6 por cento em 2014. Padoan também disse que ele acreditava que a decisão do governo de baixar os impostos por cerca de 80 euros por mês para pessoas de baixa renda a partir do próximo mês deve ser feita permanente, a fim de produzir efeitos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Philip Pullella)