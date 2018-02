Ministro sai em defesa da Petrobras e diz que empresa melhorou

Segundo Zimmermann, "a Petrobras continua uma excelente empresa" e a queda das ações às vésperas do aumento de capital é natural. "O mercado é assim", disse o ministro a jornalistas após participar da 4a Cúpula Brasil-União Europa, ao ser perguntado sobre a queda de preço das ações da petrolífera.

As ações da Petrobras já perderam 24,5 por cento este ano até o fechamento de terça-feira, contra queda de 7,1 por cento do Ibovespa no mesmo intervalo --apesar das perspectivas positivas para a companhia, que em 2007 descobriu imensas reservas de petróleo abaixo da camada de sal na bacia de Santos. As descobertas mais do que dobram as atuais reservas de óleo do Brasil.

"A Petrobras continua com as mesmas perspectivas positivas com um fator que foi muito interessante, que foi a aprovação do processo de capitalização", afirmou o ministro, referindo-se à autorização dada pelo Congresso ao governo para que use reservas de petróleo em troca de novas ações da empresa na capitalização, em uma operação intermediada por títulos públicos.

"Não tem fundamento nenhum que se diga que a empresa está diferente do que estava, pelo contrário, está melhor", avaliou Zimmermann.

A capitalização da Petrobras foi adiada de julho para setembro. A expectativa é de que o tamanho da operação seja conhecido no final de agosto, quando terminam os trabalhos das certificadoras que vão avaliar o preço do petróleo nas reservas do pré-sal de Santos antes de ser extraído do fundo do oceano.

(Por Maria Carolina Marcello)