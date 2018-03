Ministro testa operação para chegada de delegações

Militares da Base Aérea se passaram por jogadores e comissão técnica da seleção holandesa. Eles desceram de um boeing da Air France e se dirigiram de ônibus para a Base Aérea do Galeão, onde foram realizados os procedimentos da alfândega pela Polícia Federal e Receita Federal. Todo o percurso foi acompanhado pelo Ministro e outras autoridades convidadas, entre elas representantes da FIFA.

Em seguida ao teste, que ocorreu normalmente, o Ministro conversou com a imprensa. Apesar de ter se mostrado satisfeito com a visita, ele lamentou os atrasos de melhoria na infraestrutura do aeroporto.

"Se você for hoje no Charles do Gaulle, ele é completamente diferente de quando foi inaugurado. Lamentavelmente, o Galeão continuou como era, ou até mesmo pior mesma de que quando foi inaugurado", disse o Ministro, que espera que a situação mude com a chegada concessão da administração do aeroporto.

"O novo concessionário já está apresentando programa de intervenção física e tecnológica para que nós possamos ter o aeroporto do galeão comparável com os melhores do mundo."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faltando 31 dias para a Copa do Mundo, ainda há obras inacabadas nos dois terminais do Galeão. Aparentemente, algumas obras do Terminal 1 não ficarão prontas para a Copa do Mundo. "O terminal 1 está em condições físicas piores, a expectativa é que toda a mudança se dê como consequência do novo comando da operação, que já está em fase de transição entre a Infraero e o novo concessionário e eles já estão apresentando os planos de obras e modificações de acordo com os termos do contrato."

No entanto, o Ministro assegurou que no dia 1 de junho o Terminal 2 será entre entregue com as intervenções finalizadas. "Com isso, estamos em condições de dar aos passageiros e delegações todas as condições adequadas para chegarem e saírem da nossa cidade e Estado", garantiu Moreira Franco e continuou: "Nosso objetivo a curto prazo é garantir a qualidade de serviço de quem vier (para a Copa) e de médio a longo prazo tornar o aeroporto um dos melhores do mundo."

Esta foi a décima terceira simulação de 23 que serão realizadas. O próximo teste será feito no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, nesta terça-feira, 13.