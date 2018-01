Ministro ucraniano é criticado por xingar Putin

O ministro das Relações Exteriores em exercício, Andriy Deshchytsia, tentava convencer manifestantes a não usar a violência no ato de sábado, durante o qual a bandeira russa foi rasgada, veículos virados e pedras e ovos atirados contra a embaixada.

"Devemos cumprir as nossas obrigações internacionais, incluindo defender o direito da Rússia de ter uma embaixada na Ucrânia”, afirmou ele aos manifestantes revoltados pelo ataque separatista a um avião militar de carga ucraniano que deixou 49 mortos no leste do país.

Mas provocado pelos manifestantes, ele acrescentou:

“Eu estou dizendo que eu sou contra vocês protestarem? Eu sou a favor de vocês protestarem. Estou pronto para ficar aqui e protestar com vocês e dizer: ‘Rússia, saia da Ucrânia’”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sim, Putin é um idiota, sim”, continuou ele. Os manifestantes responderam entoando a frase.

O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, numa conversa telefônica com o ministro do Exterior francês, “expressou a sua revolta com o fato de as autoridades de Kiev terem permitido o protesto do lado de fora da embaixada russa”, disse o Ministério num comunicado.

Lavrov protestou na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa por conta da manifestação violenta na embaixada. Os Estados Unidos e a União Europeia condenaram o protesto.

Alexei Pushkov, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Câmara baixa do Parlamento russo, disse que o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, deveria demitir Deshchytsia.